Ist es endlich vollbracht, Aareal Bank ADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert sie auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Für die Aareal Bank liegt der RSI bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Ebenso ergibt sich für den RSI25 ein Wert von 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt, und somit zu einem Gesamt-Rating von "Neutral".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurde bei der Aareal Bank eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aareal Bank derzeit 34,65 USD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Der Abstand zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 34,65 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich der Aareal Bank ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich eine positive Anleger-Stimmung insgesamt.