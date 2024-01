Ist es endlich vollbracht, AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP?

Die technische Analyse der Amg Critical Materials-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,28 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 21,64 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 22,47 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Amg Critical Materials-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Während die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amg Critical Materials-Aktie liegt bei 64,25, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.