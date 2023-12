Ist es endlich vollbracht, AEX Gold?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Amaroq Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Amaroq Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Amaroq Minerals daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Amaroq Minerals liegt derzeit bei 0,82 CAD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs bei 1,04 CAD liegt, was einem Abstand von +26,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Amaroq Minerals in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Amaroq Minerals auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amaroq Minerals mit 0 Prozent 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.