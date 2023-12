Ist es endlich vollbracht, 9F?

Die 9f-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 3,692 USD einen Abstand von +12,56 Prozent vom GD200 (3,28 USD) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 3,37 USD eine positive Entwicklung, da der Abstand +9,55 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung für die 9f-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 73,28 Punkten deutet darauf hin, dass die 9f-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 40,78 Punkten lässt hingegen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die 9f-Aktie daher eher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Analyse.