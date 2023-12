Ist es endlich vollbracht, 4C AB?

Die Analyse der Stimmung und der Diskussionen zum Unternehmen 4c ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch in den letzten Wochen ein deutlich positives Signal, mit überwiegend positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher wird die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild: Der aktuelle Kurs liegt 37,5 Prozent unter dem GD200, was auf ein negatives Signal hindeutet. Andererseits liegt der GD50 mit einem Kursanstieg von 5,05 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung: Der RSI7 liegt bei 24,26 Punkten, was auf eine Überverkaufung hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 50,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das 4c-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.