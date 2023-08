Ist es an der Zeit, optimistisch über BASF-Aktien zu sein?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Für die Investoren von BASF sieht es schon seit einiger Zeit ziemlich düster aus. Das Unternehmen wird von verschiedenen Problemen belastet, darunter steigende Gaspreise und Bedenken um die chinesische Wirtschaft. Aber der am meisten dominierende Faktor in den Schlagzeilen ist die Krise in der deutschen Wirtschaft.

Zahlreiche Ökonomen warnen vor einer anhaltenden Konjunkturellen Schwäche im Inland, die sich zweifellos auch auf BASF auswirken würde. Sollte dieser Trend weitergehen, droht Deutschland als Wirtschaftsstandort ein erheblicher Abschwung. Bis jetzt scheint es keine politischen Lösungen für dieses Problem zu geben.

BASF: Was steht noch bevor?

Um es anders zu formulieren sind die Prognosen für BASF alles andere als rosig. Kein Wunder, dass das Wertpapier am Montagmorgen bei 46,89 Euro stagniert und auf einem...