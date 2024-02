Ist das alles gewesen, scPharmaceuticals?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Scpharmaceuticals eine Rendite von -32,51 Prozent, was 26,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -10,27 Prozent. Scpharmaceuticals liegt aktuell 22,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die durchschnittliche Analystenmeinung für die Scpharmaceuticals-Aktie liegt bei einem Kursziel von 19 USD, was einem potenziellen Anstieg um 231,01 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,74 USD) entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenmeinungen. Im Vergleich dazu ergibt sich aus dem Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Scpharmaceuticals beschäftigt hat.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Scpharmaceuticals mit unterschiedlichen Bewertungen bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,74 USD, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des aktuellen 50-Tages-Durchschnitts von 5,75 USD.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Scpharmaceuticals-Aktie, mit einer "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen und dem Anleger-Sentiment, sowie einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Branchenvergleich Aktienkurs und einer "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.