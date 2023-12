Ist das alles gewesen, iEntertainmentetwork?

Ientertainment Network wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und erfordern ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ientertainment Network in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ientertainment Network-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 90,91, was bedeutet, dass Ientertainment Network hier überkauft ist und somit abweichend als "Schlecht" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ientertainment Network.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Ientertainment Network von 0,0032 USD mit -68 Prozent Entfernung vom GD200 (0,01 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,01 USD auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet, da der Abstand -68 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ientertainment Network-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.