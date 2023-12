Ist das alles gewesen, Zimi?

Die Zimi-Aktie hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt, mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,04 AUD und einem aktuellen Kurs von 0,045 AUD, was einem positiven Abstand von +12,5 Prozent zum GD200 und GD50 entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Zimi zeigt eine neutrale Ausprägung von 42,42 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 38,89 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Wochen sowohl positive als auch negative Kommentare in sozialen Medien zu finden waren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl die Diskussionen und die Aufmerksamkeit der Anleger insgesamt abnehmen, was zu einer abschließenden Bewertung von "Schlecht" führt.