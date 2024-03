Ist das alles gewesen, Zhejiang Tony Electronic?

Die Zhejiang Tony Electronic hat in den letzten Tagen einen Kurs von 22,38 CNH erreicht, der -3,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -33,57 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei negative Themen die Diskussion in Bezug auf Zhejiang Tony Electronic dominierten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" im Anleger-Sentiment bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat Zhejiang Tony Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,85 Prozent erzielt, was 39,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -14,5 Prozent, und Zhejiang Tony Electronic liegt aktuell 39,36 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Tony Electronic liegt bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.