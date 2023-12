Ist das alles gewesen, Zhejiang Huafeng Spandex?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) können Anleger feststellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Huafon Chemical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt, dass Huafon Chemical überkauft ist, mit einem Wert von 70,69, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Huafon Chemical-Aktie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich in einer positiven Stimmung an 14 Tagen über den gesamten analysierten Zeitraum widerspiegelt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Huafon Chemical gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Huafon Chemical liegt derzeit bei 2,14 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,92 % liegt. Mit einer Differenz von 0,21 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das Bild einer Aktie liefern. Bei Huafon Chemical wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Huafon Chemical daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.