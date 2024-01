Ist das alles gewesen, Yunnan Chihong Zinc, Germanium?

Die Stimmung und das Buzz: Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Yunnan Chihong Zinc&germanium-Aktie hat sich im vergangenen Monat stetig verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Darüber hinaus hat das Unternehmen in letzter Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit von Anlegern erfahren, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,27 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 5,29 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,99 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 5,05 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Yunnan Chihong Zinc&germanium-Aktie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +11,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche und dem "Materialien"-Sektor, was zu einem positiven Rating führt.