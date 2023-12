Ist das alles gewesen, YETI Holdings Inc?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen beim Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Yeti in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Yeti daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Yeti-Aktie abgegeben, wobei 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Yeti-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Yeti vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 50,14 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,31 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Yeti daher ein "Gut"-Rating in diesem Analysepunkt.

Die Dividendenrendite der Yeti-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 602,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte, 602,18) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs betrachtet wird.

Die Diskussionen über Yeti in den sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Yeti in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" eingestuft wird.