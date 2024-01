Ist das alles gewesen, Xiamen Xinda?

Weitere Suchergebnisse zu "Navient":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Xiamen Xindeco liegt der RSI7 aktuell bei 74,51 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 59,13, was bedeutet, dass Xiamen Xindeco hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Xindeco liegt bei 28,94, was ähnlich ist wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Xiamen Xindeco in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Es wurden jedoch in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Xiamen Xindeco konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.