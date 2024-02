Ist das alles gewesen, XORTX Therapeutics?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die Xortx Therapeutics einen RSI-Wert von 35,48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Xortx Therapeutics auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut", was darauf hindeutet, dass die Stimmung bezüglich Xortx Therapeutics als positiv eingestuft wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Xortx Therapeutics wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wodurch diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Xortx Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 47,78 CAD, womit der Kurs der Aktie (3,2 CAD) um -93,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,28 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -2,44 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".