Ist das alles gewesen, Wynn MacauADR?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wynn Macau liegt derzeit bei 15,14, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Wynn Macau in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Wynn Macau. Weder wurden auffällige Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt, noch konnten signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge ausgemacht werden. Daher bewerten wir das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend erhält Wynn Macau in diesem Punkt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wynn Macau ist ebenfalls negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf negative Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 7,26 HKD, während der aktuelle Kurs bei 6,22 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (6,22 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.