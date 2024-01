Ist das alles gewesen, Wynn MacauADR?

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Wynn Macau einen Rückgang von -33,44 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche darstellt. Diese sind im Durchschnitt lediglich um -4,41 Prozent gefallen. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,19 Prozent erzielte, schnitt Wynn Macau mit einem Wert von 37,63 Prozent darunter ab. Diese schwache Performance führte zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was auch durch die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wurde. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da der GD200 des Wertes bei 7,29 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 6,43 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,8 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,35 HKD, was einer Abweichung von +1,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für Wynn Macau, sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Aktien und Sektoren, als auch bezüglich der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.