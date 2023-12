Ist das alles gewesen, Wwpkg?

Die Dividendenrendite für die Aktie von Wwpkg beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,71 Prozent liegt. Daher erhält Wwpkg in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wwpkg mit -57,93 Prozent mehr als 63 Prozent darunter. Ebenso liegt die Rendite von Wwpkg in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche mit -54,8 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -3,13 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie von Wwpkg wird aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 4,97 als unterbewertet eingestuft, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem KGV von 31,13 bewertet werden. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse wird Wwpkg auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 0,1 HKD liegt und der Kurs der Aktie bei 0,069 HKD um -31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,07 HKD entspricht einer Abweichung von -1,43 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Neutral" bewertet.