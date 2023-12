Ist das alles gewesen, Wooboard Technologies?

Investoren: Die Diskussionen über Thrive Tribe in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Thrive Tribe in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Relative Stärke Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert für Thrive Tribe liegt bei 52,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54. Dies signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis auch "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für den RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Thrive Tribe-Aktie beträgt dieser aktuell 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -25 Prozent im Vergleich. Auf dieser Basis erhält Thrive Tribe somit eine "Schlecht"-Bewertung. Nun betrachten wir den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, für den der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-25 Prozent Abweichung). Die Thrive Tribe-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. In Summe wird Thrive Tribe auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Thrive Tribe hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Thrive Tribe gemessen. Daher bekommt Thrive Tribe auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.