Ist das alles gewesen, Westbury?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie von Westbury in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Sentiment zeigte ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge, und es wurden in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen rund um Westbury diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Westbury derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 138,51 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westbury mit einem Wert von 15,41 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Das Branchen-KGV liegt bei 16,41, was einem Unterschied von 6 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

