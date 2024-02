Ist das alles gewesen, Wang On?

Die technische Analyse der Wang On-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,035 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -12,5 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 HKD, was ebenfalls zu einem Abstand von -12,5 Prozent und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet auf ein neutrales Rating hin, da die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutierten. Daher wird der Wang On-Aktie ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um die Wang On-Aktie spiegeln ebenfalls ein neutrales Signal wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Wang On bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Wang On-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf dieser Analyse erhält Wang On insgesamt eine "Gut"-Bewertung.