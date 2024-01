Ist das alles gewesen, Volvo?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Volvo. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,31 Punkte, was darauf hindeutet, dass Volvo weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Volvo überverkauft und wird daher mit "Gut" bewertet.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so wurden in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Volvo geführt. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Ein weiterer Aspekt ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderungen ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Volvo weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Volvo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) von Volvo verläuft derzeit bei 222,37 SEK, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +17,03 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Signal mit einer Differenz von +9,05 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".