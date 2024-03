Ist das alles gewesen, Vicplas?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Aktie von Vicplas wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 14,83 insgesamt 46 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der bei 27,59 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vicplas wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 SGD für den Schlusskurs der Vicplas-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,125 SGD, was einem Unterschied von -10,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,13 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Vicplas insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Vicplas beträgt aktuell 3,06 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 2,12 Prozent unter dem Mittelwert (5,18) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Vicplas eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.