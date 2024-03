Ist das alles gewesen, Vestas Wind Systems?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Vestas Wind A-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert, und es ergibt sich ein Durchschnitt von 177,57 DKK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 195,76 DKK, was einem Unterschied von +10,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 194,01 DKK, was einer ähnlichen Höhe (+0,9 Prozent) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Zusammenfassend erhält die Vestas Wind A-Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde überwiegend positiv über Vestas Wind A- diskutiert, mit insgesamt zehn positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Vestas Wind A- daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Vestas Wind A- eine "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vestas Wind A-Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,3, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung hat sich für Vestas Wind A- in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.