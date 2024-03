Ist das alles gewesen, Verizon Communications?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

In den letzten vier Wochen sind bei Verizon Communications keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien aufgetreten. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Dies zeigt, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

Nach der technischen Analyse, basierend auf den letzten 200 Handelstagen, ergibt sich für die Verizon Communications-Aktie ein Durchschnitt von 33,28 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 36,915 EUR, was einem Unterschied von +10,92 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 65,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 63,39 auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung für die Verizon Communications-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral, basierend auf den Diskussionen der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Insgesamt erhält Verizon Communications eine "neutral"-Bewertung aufgrund der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien, des technischen Analyseergebnisses und der Anleger-Stimmung.