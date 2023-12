Ist das alles gewesen, Veracyte?

Das Stimmungs- und Buzz-Rating ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Veracyte zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Dividendenrendite von Veracyte liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 Analystenbewertungen für die Veracyte-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 34 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 23,59 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Veracyte mit einer Rendite von -14,23 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt Veracyte mit 38,86 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.