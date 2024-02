Ist das alles gewesen, Utime?

Die Anleger-Stimmung bei Utime hat sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien in den letzten Wochen insgesamt als besonders negativ erwiesen. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die darauf hindeuten, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Utime-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,69 USD liegt. Angesichts des letzten Schlusskurses von 0,289 USD, der deutlich darunter liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird die Utime-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Utime-Aktie mit einem Wert von 30,46 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Einstufung für den RSI als "Neutral" angesehen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ergibt, dass bei Utime langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.