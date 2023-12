Ist das alles gewesen, Unicredit SPA?

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Im Falle von Unicredit Spa wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,61 Punkten, was darauf hinweist, dass die Unicredit Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert beträgt 54,19, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Somit erhält Unicredit Spa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Unicredit Spa wird eine mittlere Aktivität bei der Diskussion und nur geringe Veränderungen in der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage verwendet, um die Bewertung der Unicredit Spa-Aktie zu bestimmen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 21,15 EUR, während der Kurs der Aktie bei 24,12 EUR liegt, was einer Überperformance von +14,04 Prozent entspricht und somit das Rating "Gut" ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 24,05 EUR, was einer Abweichung von +0,29 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Unicredit Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,69 Prozent erzielt, was 72,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, basierend auf ihrer Überperformance in diesem Bereich.

