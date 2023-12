Ist das alles gewesen, Traeger?

Weitere Suchergebnisse zu "Traeger":

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Traeger wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Dies geht aus der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge hervor, die sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf das Unternehmen angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI für Traeger bei 35,04, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Traeger-Aktie von 2,68 USD wird ein Signal von -24,29 Prozent Entfernung vom GD200 (3,54 USD) als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, weist hingegen auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +5,93 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Traeger daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.