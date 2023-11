Ist das alles gewesen, AB Traction?

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Ein RSI-Wert von 33,33 gilt als neutral, während der RSI25-Wert von 39,22 ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die Diskussionen über Traction in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Stimmung rund um Traction anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Traction-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Traction in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse mit "Neutral" angemessen bewertet ist.