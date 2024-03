Ist das alles gewesen, Total?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

In den letzten beiden Wochen wurde über Totalenergies besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Totalenergies wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Totalenergies in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Totalenergies beträgt 45,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 58,77 EUR. Der letzte Schlusskurs (59,39 EUR) weicht nur geringfügig ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Totalenergies-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.