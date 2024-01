Ist das alles gewesen, Total?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Bei Totalenergies wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt, was eine deutliche Outperformance im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Performance von Totalenergies bei 22,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Totalenergies derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 80,98 überkauft ist, was zu einer negativen Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 64, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer negativen Einstufung des RSI-Signals.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Totalenergies derzeit -5,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Distanz zum GD200 mit -0,38 Prozent jedoch neutral, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Totalenergies, mit positiven Signalen in Bezug auf die Performance im Branchenvergleich, aber auch negativen Signalen in Bezug auf das Sentiment und die technische Analyse.