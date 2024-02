Ist das alles gewesen, Topps Tiles?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Topps Tiles liegt derzeit bei 30,3, was 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Topps Tiles-Aktie führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Topps Tiles in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,18 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Topps Tiles um 13,74 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Topps Tiles sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Topps Tiles-Aktie derzeit gemischte Signale sendet, da sie in verschiedenen Bereichen als überbewertet, neutral und gut bewertet wird. Dies sollte Anleger dazu veranlassen, weitere Informationen und Analysen zu berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.