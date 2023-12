Ist das alles gewesen, Tongling Jingda Special Wire?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tongling Jingda Special Magnet Wire. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,17 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Tongling Jingda Special Magnet Wire weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 55,88), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann die Aktivität von Tongling Jingda Special Magnet Wire über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, die eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Tongling Jingda Special Magnet Wire in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Tongling Jingda Special Magnet Wire derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,28 CNH, während der Kurs der Aktie (4,04 CNH) um -5,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,14 CNH deutet auf eine Abweichung von -2,42 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche hat Tongling Jingda Special Magnet Wire in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,08 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -1,08 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -7 Prozent im Branchenvergleich für Tongling Jingda Special Magnet Wire bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat die Aktie mit einer Unterperformance von 7,32 Prozent ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.