Ist das alles gewesen, Tian Chang?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tian Chang liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,85 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Tian Chang 91 Prozent weniger gezahlt, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird er daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt Tian Chang eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Ergebnis führt.

Die Dividendenrendite von Tian Chang beträgt 5,19 Prozent, was 1,62 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Tian Chang liegt aktuell bei 40 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Tian Chang in allen genannten Bereichen ein "Neutral"-Rating.