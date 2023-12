Ist das alles gewesen, The 77 Bank?

Die Internet-Kommunikation ist ein wichtiger Faktor für die Erkennung von Stimmungs- und Buzz-Schwankungen. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für 77 Bank in den letzten Wochen jedoch kaum verändert hat, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen neutral über 77 Bank gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls als "Neutral".

Bei der Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses greifen viele Investoren auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Für 77 Bank zeigt der RSI einen Wert von 53,62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,57, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 77 Bank derzeit um +3,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +25,2 Prozent als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von 77 Bank, sowohl aus Sicht der Internet-Kommunikation, des Anleger-Sentiments, als auch aus technischer Sicht.