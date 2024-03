Ist das alles gewesen, Thales?

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Thales schüttet eine Dividendenrendite von 2,07 % aus, was 2,07 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Thales liegt bei 37,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Thales von 142,35 EUR ein "Neutral"-Signal ist, da er 4,57 Prozent vom GD200 (136,13 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 137,35 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales bei 19,93, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Thales derzeit in verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft wird, sei es in Bezug auf Dividendenrendite, den Relative Strength-Index, die technische Analyse oder fundamentale Kriterien.