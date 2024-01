Ist das alles gewesen, Tesla?

Die Aktie von Tesla wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 75,04, was insgesamt 274 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" von 20,08. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Analysten geben für Tesla eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 12 Kaufempfehlungen, 11 neutrale und 3 negative Empfehlungen ausgesprochen wurden. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 0 Kaufempfehlungen, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 225,43 USD, was einer prognostizierten Abweichung von -3,64 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zu einer Einstufung als "Neutral".

Aus technischer Sicht erhält die Tesla-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 231,01 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 233,94 USD lag, was einer Abweichung von +1,27 Prozent entspricht. Sowohl in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnitt als auch den 50-Tage-Durchschnitt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tesla-Aktie eine Rendite von 96,84 Prozent erzielt, was 86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Automobile"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -2,2 Prozent, wobei Tesla mit 99,04 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut".

