Ist das alles gewesen, Tennant Minerals?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tennant Minerals ergibt die Analyse, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist. Dies ergibt sich aus dem RSI auf 7-Tage-Basis, der bei 100 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien können ebenfalls ein Bild über die langfristige Entwicklung geben. Im Falle von Tennant Minerals zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Tennant Minerals als positiv bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +6,67 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ein positives Signal mit einer Differenz von +6,67 Prozent. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken und unter Anlegern zeigt sich in den letzten Tagen als neutral. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tennant Minerals. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.