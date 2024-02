Ist das alles gewesen, Telekomunikasi Indonesia Persero PT?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telkom Indonesia Persero Pt beträgt derzeit 16,7 und liegt damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 für die Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Telkom Indonesia Persero Pt aktuell unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Telkom Indonesia Persero Pt derzeit bei 40 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und das Signal daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass der Titel auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung von "Neutral".

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite der Telkom Indonesia Persero Pt 4,72 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent für die Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie der Telkom Indonesia Persero Pt über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf ein starkes Interesse hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für die Telkom Indonesia Persero Pt in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".