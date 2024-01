Ist das alles gewesen, Taylor Wimpey ADR?

Der Aktienkurs von Taylor Wimpey im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,69 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite bei 0,02 Prozent, wobei Taylor Wimpey mit 10,72 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Taylor Wimpey sowohl hinsichtlich des 50-Tages-Durchschnitts als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 118,53 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 144,4 GBP liegt, was einer Abweichung von +21,83 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 129,15 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +11,81 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Taylor Wimpey somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. In den letzten Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.