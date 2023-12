Ist das alles gewesen, Tanami GoldL?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tanami Gold Nl in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In diesem Zeitraum standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,038 AUD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,04 AUD, was ebenfalls einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tanami Gold Nl-Aktie damit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tanami Gold Nl überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 45,45, was bedeutet, dass Tanami Gold Nl weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen bei Tanami Gold Nl beobachtet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die Analysen der Anleger-Stimmung, der technischen Entwicklung, des Relative-Stärke-Index und des Sentiments und Buzz, dass Tanami Gold Nl gemischte Bewertungen erhält, mit positiven sowie neutralen Einschätzungen in verschiedenen Bereichen.