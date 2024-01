Ist das alles gewesen, Taiwan Semiconductor Manufacturing?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing ein erhöhtes Maß an Diskussionen gezeigt, was positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine schlechte Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen als auch zu den letzten 50 Handelstagen als neutral bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend negative Bewertung der Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, RSI und technischer Analyse.