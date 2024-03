Ist das alles gewesen, Tadano?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tadano wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb laut Messungen unserer Analyse ebenfalls weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tadano in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tadano besonders positiv diskutiert, was zu überwiegend "Gut"-Einschätzungen führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich für die Tadano-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 von 7,5 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 von 52,96.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tadano aktuell bei 1173,45 JPY, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst ging mit 1258,5 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von +7,25 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +2,57 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".