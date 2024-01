Ist das alles gewesen, Synlait Milk?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen rund um Synlait Milk wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Synlait Milk als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 31,82, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 77,5 liegt und somit als schlecht eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Synlait Milk um 34,53 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 1,1 AUD, was zu einem Abstand von -17,27 Prozent führt und somit auch als schlechtes Signal gewertet wird.

In den sozialen Medien wurde Synlait Milk in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Aktie von Synlait Milk basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.