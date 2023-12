Ist das alles gewesen, Syndax?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem schlechten Rating führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Bewertung der Syndax-Aktie anhand des kurzfristigen und längeren RSI ein gutes Rating, da sie als überverkauft eingestuft wird.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung, da in den letzten Tagen überwiegend positive Stimmung herrschte, jedoch die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren.

In der technischen Analyse erhält die Aktie aufgrund des aktuellen Aktienkurses im Vergleich zur 200-Tage-Linie ein gutes Rating, ebenso wie im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung der Syndax-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.