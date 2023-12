Ist das alles gewesen, Synaptogenix?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Durch die Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25) ergibt sich eine neutrale Bewertung für Synaptogenix mit einem RSI von 52,05 und einem RSI25 von 45,81. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Synaptogenix jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Synaptogenix eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Synaptogenix bei 0,61 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,279 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -54,26 Prozent. Auf der anderen Seite hat der GD50 derzeit einen Stand von 0,27 USD für die letzten 50 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung mit einem Abstand von +3,33 Prozent führt. Die Gesamtnote lautet somit "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, jedoch verstärkt negativ geprägt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Synaptogenix.