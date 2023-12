Ist das alles gewesen, Swallowfield?

Brand Architekts wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Nach der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die gezahlte Dividende und den jeweiligen Kurs weist Brand Architekts derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 3,06 %. Die Differenz von nur 3,06 Prozentpunkten führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich für Brand Architekts folgendes Bild: Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Brand Architekts liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Brand Architekts eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.