Ist das alles gewesen, Suzhou Longjie Special Fiber?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie liegt der RSI bei 63,04, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 47,6 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie eine Abweichung von +19,82 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Suzhou Longjie Special Fiber-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und führen zu einem "Neutral"-Rating. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Suzhou Longjie Special Fiber diskutiert wurde. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten Tagen verschlechtert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.