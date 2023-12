Ist das alles gewesen, Sunworks?

Die Sunworks-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,92 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,252 USD liegt somit um -72,61 Prozent unter diesem Durchschnitt, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,33 USD) übertrifft den letzten Schlusskurs (-23,64 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sunworks-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 47,09, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 55 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sunworks ist größtenteils positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten vier Wochen wurde eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien in Bezug auf Sunworks festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz bleibt jedoch unverändert.

Insgesamt erhält die Sunworks-Aktie aufgrund der positiven Stimmung und des stabilen Buzz eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.